В Актюбинской области задержан водитель, лишённый прав, который продолжал осуществлять пассажирские перевозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

На автодороге Актобе – Астрахань сотрудники полиции остановили микроавтобус, выполнявший пассажирские перевозки. В ходе проверки выяснилось, что водитель ранее лишён права управления транспортными средствами, однако продолжал перевозить пассажиров по маршруту Шубаркудук – Актобе. В момент остановки в салоне находились 16 человек.

В отношении нарушителя составлены материалы, которые уже направлены в суд для принятия процессуального решения. Полиция напоминает, что с 27 по 31 октября на территории региона проводится ОПМ "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности и обеспечение безопасности участников дорожного движения.