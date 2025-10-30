Лишённый прав водитель перевозил людей в Актюбинской области
В Актюбинской области задержан водитель, лишённый прав, который продолжал осуществлять пассажирские перевозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".
На автодороге Актобе – Астрахань сотрудники полиции остановили микроавтобус, выполнявший пассажирские перевозки. В ходе проверки выяснилось, что водитель ранее лишён права управления транспортными средствами, однако продолжал перевозить пассажиров по маршруту Шубаркудук – Актобе. В момент остановки в салоне находились 16 человек.
В отношении нарушителя составлены материалы, которые уже направлены в суд для принятия процессуального решения. Полиция напоминает, что с 27 по 31 октября на территории региона проводится ОПМ "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности и обеспечение безопасности участников дорожного движения.
