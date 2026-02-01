Сотрудники полиции выявили факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции, водитель находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования. В ходе проверки также установлено, что ранее мужчина был лишён водительских прав по решению суда, однако, несмотря на действующий запрет, вновь сел за руль.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии опьянения.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку. В рамках расследования изъяты видеозаписи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников полиции. Проводятся необходимые следственные действия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.