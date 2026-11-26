В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области в замороженном мясе у индивидуального предпринимателя нашли бактерии Listeria monocytogenes. Их выявили в Национальном референтном центре по ветеринарии, они могут угрожать здоровью человека. Всю партию, 75 кг мяса, сожгли в специальной печи.

Пробу отобрали во время мониторинга потребительского рынка по проекту «Сапалы өнім». В области его ведёт Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции вместе с территориальной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства и общественными объединениями.

Мясо уничтожила комиссия, в которую вошли представители органов ветеринарного контроля, ветеринарной службы и владелец товара.

Листерия вызывает листериоз. Опаснее всего эта инфекция для беременных, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Бактерия выживает в холодильнике и при заморозке, погибает только при хорошей тепловой обработке.

«Совместная работа государственных органов и общественных объединений позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать необходимые меры. При этом каждый предприниматель должен понимать свою ответственность за качество и безопасность реализуемых товаров», – отметил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области Галымжан Ильясов.

Проект «Сапалы өнім» работает во всех регионах Казахстана. Его цель в том, чтобы развивать общественный контроль за качеством товаров и защищать права потребителей. Мониторинг рынка продолжается.