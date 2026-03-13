Более 77 тысяч раз лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси через агрегаторы с начала 2026 года, передает BAQ.KZ.

Речь идет о городах Алматы и Астаны, где запущен пилотный проект по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированный Министерством труда и социальной защиты населения РК.

В 2025 году лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 489,8 тыс. раз.

Как сообщалось ранее, МТСЗН совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси и т.д.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.

В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.

Напомним, в текущем году продолжается реализация проекта в пилотном режиме в городах Астана и Алматы.