Лицензии, финансирование и инвестиции: проблемы частной медицины обсудили в «Ақ жол»
Частные клиники подняли вопросы лицензирования, финансирования и привлечения инвестиций в отрасль.
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В Астане представители партии «Ақ жол» обсудили с руководителями частных клиник и врачами из регионов Казахстана проблемы развития частной медицины. В центре внимания оказались лицензирование, финансирование, привлечение инвестиций и развитие медицинской инфраструктуры, передает корреспондент BAQ.KZ.
Председатель партии «Ақ жол» Дания Еспаева встретилась с представителями медицинского бизнеса в формате открытого диалога. Предприниматели рассказали о трудностях, с которыми сегодня сталкиваются частные клиники, и призвали государство рассматривать частную медицину как равноправного партнера в системе здравоохранения.
По данным, озвученным на встрече, в Казахстане работают около 16 тысяч лицензированных частных клиник. Объем инвестиций в отрасль достиг примерно 2,5 трлн тенге. При этом представители бизнеса заявили о необходимости улучшения условий для дальнейшего привлечения средств и развития медицинской инфраструктуры.
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Тогжан Қожалы отметила, что частная медицина играет важную роль в системах здравоохранения многих стран.
«Во всем мире частная медицина является опорой государства и фундаментальной основой системы здравоохранения. Это общемировая практика. К сожалению, в нашей стране сегодня сложилась иная ситуация, из-за чего наблюдается массовое закрытие медицинского бизнеса. Индустрия сталкивается с множеством системных проблем», — сказала Тогжан Кожалы.
Представители отрасли также выступили за более тесное взаимодействие государства и частного сектора и создание условий, которые позволят предпринимателям продолжать инвестировать в медицинские проекты.
По итогам встречи партия «Ақ жол», Медицинский инвестиционный альянс и Медицинский инвестиционный союз подписали меморандум о сотрудничестве.
Стороны договорились взаимодействовать по вопросам развития частной медицины, обсуждать предложения представителей отрасли и совместно работать над инициативами, направленными на улучшение условий для медицинского бизнеса в Казахстане.
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