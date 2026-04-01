Незаконно выданную лицензию на прекурсоры отозвали в Алматы
Уполномоченный орган выдал лицензию с нарушением установленного порядка.
Сегодня 2026, 00:31
Фото: BAQ.kz
Прокуратура города Алматы в ходе надзорной проверки выявила факт незаконной выдачи лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает BAQ.kz.
Установлено, что уполномоченный орган выдал лицензию с нарушением установленного порядка — без обязательных заключений государственных органов.
По акту прокурорского надзора лицензия предприятия, предусматривавшая оборот 44,5 тыс. тонн прекурсоров, была отозвана.
В прокуратуре сообщили, что работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.