Прокуратура города Алматы в ходе надзорной проверки выявила факт незаконной выдачи лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает BAQ.kz.

Установлено, что уполномоченный орган выдал лицензию с нарушением установленного порядка — без обязательных заключений государственных органов.

По акту прокурорского надзора лицензия предприятия, предусматривавшая оборот 44,5 тыс. тонн прекурсоров, была отозвана.

В прокуратуре сообщили, что работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.