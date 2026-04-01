  • Главная
  • Новости
  • Незаконно выданную лицензию на прекурсоры отозвали в Алматы

Незаконно выданную лицензию на прекурсоры отозвали в Алматы

Уполномоченный орган выдал лицензию с нарушением установленного порядка.

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня 2026, 00:31
Сегодня 2026, 00:31
Фото: BAQ.kz

Прокуратура города Алматы в ходе надзорной проверки выявила факт незаконной выдачи лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает BAQ.kz.

Установлено, что уполномоченный орган выдал лицензию с нарушением установленного порядка — без обязательных заключений государственных органов.

По акту прокурорского надзора лицензия предприятия, предусматривавшая оборот 44,5 тыс. тонн прекурсоров, была отозвана.

В прокуратуре сообщили, что работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.

Наверх