Литва может отменить запрет на ядерное оружие: депутаты поддержали поправку

Депутаты сейма Литвы поддержали предложение убрать из Конституции запрет на размещение в стране оружия массового поражения, включая ядерное. За инициативу проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против, ещё пятеро воздержались. Однако это только первый этап — поправки должны пройти несколько раундов голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное — на 12 января 2027 года.

Для утверждения потребуется не менее 94 голосов из 141. Изменения могут затронуть не только ядерное оружие. Депутат Игнас Вегеле отметил, что действующая конституционная норма также запрещает размещение на территории страны военных баз иностранных государств. На этом фоне президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о прибытии в страну нового контингента американских военнослужащих в рамках ротации.

Я только что получил подтверждение того, что новый контингент американских военнослужащих уже направляется в Литву! — написал Науседа в X.

По его словам, присутствие американских военных является частью системы сдерживания и коллективной обороны страны.