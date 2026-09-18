Литва может ввести всеобщий военный призыв уже к 2030 году

Литва рассматривает возможность перехода ко всеобщему призыву на срочную военную службу к 2030 году. Решение по этому вопросу может быть принято до конца 2026 года.

Об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс после форума по всеобщей обороне.

По его словам, Национальный координационный совет по всеобщей обороне, который возглавляет президент страны, намерен обратиться в Государственный совет обороны с предложением поручить Министерству национальной обороны и Вооружённым силам Литвы оценить возможность ускоренного перехода ко всеобщему призыву.

Соответствующую оценку планируют провести в течение ближайших нескольких месяцев.

В настоящее время переход к системе призыва, которая должна стать в значительной степени всеобщей, запланирован примерно на 2035 год.

Чеснулевичюс отметил, что решение о возможности организации всеобщего призыва уже к 2030 году может быть принято до конца текущего года.