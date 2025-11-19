Правительство Литвы объявило о повторном открытии двух пограничных переходов с Беларусью - Медининкай и Шальчининкай, передает BAQ.KZсо ссылкой на Euronews.

Движение через них возобновится с полуночи 20 ноября.

Ранее переходы были закрыты несколько недель из-за сбоев в аэропорту Вильнюса и пролета воздушных шаров, которые использовались для контрабанды сигарет. В конце октября власти сообщали, что КПП останутся закрыты на месяц с некоторыми исключениями.

После нескольких спокойных недель Литва решила вновь открыть переходы. Ожидается, что это облегчит возвращение литовских грузовиков, которые застряли в Беларуси.