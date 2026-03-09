  • Главная
  • Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

Сегодня 2026, 19:11
Фото: iStock

Парламент Ливана принят решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года, передает BAQ.KZ со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Отмечается, что такое решение связано с возобновившимся столкновением между Израилем и радикальной группировкой "Хезболлах".

