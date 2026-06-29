Ливни, грозы и град накроют Казахстан: опубликован прогноз на три дня
В ближайшие три дня на большей части страны ожидается неустойчивая погода с сильными дождями, грозами и шквалистым ветром.
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В ближайшие дни погода в Казахстане резко изменится. По прогнозу синоптиков, с 30 июня по 2 июля на большую часть территории страны окажет влияние активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передает BAQ.kz.
Ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, возможны град и шквалистый ветер. В отдельных регионах прогнозируются интенсивные осадки.
На фоне прохождения циклона в западных и северо-западных областях станет прохладнее. Днем температура воздуха здесь составит от +18 до +28 градусов.
На севере страны столбики термометров будут показывать +22…+30 градусов.
На юге жара немного ослабеет, однако дневная температура останется высокой — от +23 до +35 градусов.
При этом на востоке, северо-востоке и юго-востоке Казахстана сохранится по-настоящему жаркая погода. В этих регионах воздух продолжит прогреваться до +30…+38 градусов.
Синоптики рекомендуют жителям учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности во время гроз, сильного ветра и града.
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