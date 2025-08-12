На южном японском острове Кюсю проливные дожди вызвали масштабные наводнения и оползни, в результате чего несколько человек пропали без вести, а десятки тысяч жителей были эвакуированы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Согласно данным властей, в префектурах Кумамото и ещё шести регионах введен режим эвакуации. В пострадавшие районы направлены военные для обеспечения населения питьевой водой и помощи в спасательных операциях.

В Кумамото обнаружено тело пожилой женщины в автомобиле, упавшем в реку. Три человека пропали без вести после падения в бурные потоки. Ещё два человека числятся пропавшими в соседней префектуре Фукуока. Спасатели продолжают поиски, в том числе мужчины, который исчез после схода оползня.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что главная задача - спасение жизней, и призвал граждан к максимальной осторожности.

По данным метеорологов, в Кумамото за сутки выпало более 40 сантиметров осадков, а новые ливни ожидаются уже во вторник. Непогода нарушила транспортное сообщение, между Кагосимой и Хакатой остановлено движение скоростных поездов и электричек.