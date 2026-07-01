Ливни размыли мост: в Алматинской области перекрыли дорогу вдоль БАК

В Алматинской области временно закрыли движение для всех видов транспорта на автодороге областного значения КВ-49 «Автомобильная дорога вдоль БАК-канала». Об этом сообщили в ДЧС региона со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ограничения введены из-за сильных ливней в горной местности Енбекшиказахского района.

После обильных осадков резко усилилось течение реки Тургень, что создало угрозу безопасности дорожного движения. Кроме того, существует риск размыва моста. В ДЧС сообщили, что непогода также привела к подтоплениям в Енбекшиказахском и Карасайском районах. В районе туристической дороги Тургень – Ассы вода вышла на отдельные участки трассы и прилегающие территории, из-за чего полиция временно перекрыла движение по аварийному мосту.

Спасатели также откачивали воду в садоводческом обществе «Водник». В селе Абай Карасайского района сотрудники МЧС провели откачку дождевой воды, расчистили русло и возвели защитные насыпи, чтобы предотвратить новые подтопления. По данным МЧС, в результате непогоды никто не пострадал. В настоящее время последствия ливней полностью устранены, обстановка стабилизировалась и находится на постоянном контроле спасательных служб.

В ликвидации последствий стихии участвовали подразделения МЧС, военнослужащие, специалисты «Казселезащиты», сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. В ДЧС призвали водителей заранее планировать маршруты, не пытаться пересекать опасные участки в горной местности и соблюдать введенные временные ограничения.