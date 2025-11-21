В индонезийской провинции Центральная Ява произошла трагедия: мощный оползень обрушился на жилой район, унеся жизни по меньшей мере десяти человек. Еще 18 жителей числятся пропавшими без вести. Информацию подтвердили местные власти и Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны (BNPB).

По данным ведомства, оползень сошел после нескольких дней проливных дождей в деревне Панданарум. Размокшая почва и подвижные грунты привели к тому, что жилые строения оказались погребены под массой земли. В четверг спасатели обнаружили еще семь тел, увеличив число погибших до десяти.

Представитель BNPB Абдул Мухари сообщил, что длительные осадки, крупные подземные источники и трещины на склонах окружающих холмов ослабили структуру почвы, что стало причиной столь масштабного бедствия. Поисково-спасательные операции осложняют тяжелые погодные условия и труднодоступность пострадавших районов.

Местные власти сообщили о серьёзных разрушениях: 48 домов полностью разрушены или частично обрушились, 195 человек получили повреждения различной степени. В зоне бедствия продолжаются эвакуационные работы. Согласно последним данным, 934 жителя были перевезены во временные укрытия, где им оказывается необходимая помощь.

Спасатели продолжают поиски пропавших, несмотря на высокий риск новых оползней и нестабильность грунта.