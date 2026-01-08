В декабре 2025 года в Казахстане внедрён автолизинг для физических лиц. Этот инструмент позволяет снизить ежемесячную нагрузку и выбрать автомобиль более высокого класса. Однако эксперты призывают не воспринимать лизинг как "дешёвое решение". Как работает финансовый лизинг, чем он отличается от автокредита, зачем государство поддерживает покупку автомобилей и какие риски могут ожидать казахстанцев - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Автомобиль - необходимость, финансирование - выбор

В Казахстане автомобиль для большинства давно перестал быть предметом роскоши и стал частью повседневной жизни. Поездки на работу, перевозка детей, сфера услуг - всё напрямую зависит от наличия транспорта. На фоне ужесточения условий автокредитования, роста первоначального взноса и ежемесячных платежей спрос на альтернативные инструменты заметно увеличился.

С 1 декабря 2025 года в стране начал действовать автолизинг для физических лиц. Ранее этим механизмом могли пользоваться только предприниматели и юридические лица, теперь он стал доступен и обычным гражданам.

По сути, лизинг - это долгосрочная аренда. Автомобиль остаётся на балансе лизинговой компании, а клиент ежемесячно оплачивает пользование и амортизацию. По окончании договора предусмотрены три варианта: вернуть автомобиль, выкупить его по остаточной стоимости или перейти на новую модель.

Автолизинг: экономия или иллюзия?

По словам экономиста Бауыржана Искакова, ключевое преимущество лизинга - более низкий ежемесячный платёж.

"При автокредите платёж рассчитывается от полной стоимости автомобиля, а при лизинге учитывается амортизация. В результате при одинаковой цене и сроке платёж может быть ниже на 15–30 процентов", — отмечает эксперт.

Однако у этой выгоды есть и обратная сторона. С учётом комиссий и условий договора итоговая стоимость автомобиля по лизингу может оказаться выше на 5-10 процентов. Чем длиннее срок, тем менее заметна эта разница.

"Ноль процентов": реальность или маркетинг?

В рекламе лизинга часто фигурирует формулировка "без процентов", но экономисты советуют относиться к таким предложениям осторожно.

"Чаще всего это маркетинговый ход. Реальная нагрузка скрыта в комиссиях, обязательном страховании или ограничениях по модели и срокам. По-настоящему нулевых ставок я не встречал", — говорит Искаков.

Поэтому перед подписанием договора важно внимательно изучить все дополнительные платежи, условия досрочного расторжения и сервисные сборы.

Новый формат обновления автопарка

Автоэксперт Алексей Алексеев считает лизинг удобным инструментом для тех, кто предпочитает регулярно обновлять автомобиль.

"Можно взять машину на 2–3 года, а затем перейти на новую. При дисциплинированных платежах клиент не теряет в деньгах и постоянно ездит на свежем авто", — поясняет он.

Наиболее выгодной моделью эксперт называет лизинг, при котором компания связана напрямую с автопроизводителем - в этом случае риски изначально просчитаны, а автомобиль остаётся на балансе завода.

Коммерческий продукт и личная ответственность

Специалисты подчёркивают: автолизинг для физических лиц - это не государственная льготная программа, а коммерческий финансовый продукт.

Финансовый аналитик R-Finance Арман Байганов отмечает, что лизинговая деятельность не лицензируется.

"До полной выплаты автомобиль остаётся на балансе компании. Это снижает её риски и упрощает изъятие имущества при просрочке платежей", — говорит он.

Кроме того, лизинг накладывает ограничения на использование автомобиля: возможен запрет на работу в такси, перекраску или технические изменения. При возврате проводится независимая оценка, и износ или повреждения оплачиваются за счёт клиента.

Зачем это государству

Развитие автокредитования и лизинга государство рассматривает как способ стимулирования внутреннего спроса. Это направлено на поддержку отечественного автопрома, создание рабочих мест и рост налоговых поступлений.

Вместе с тем до конца 2026 года на заёмщиков, приобретающих автомобили, не распространяется коэффициент долговой нагрузки.

С одной стороны, это упрощает доступ к финансированию, с другой - повышает риск избыточной закредитованности.

Эксперты подчёркивают: если автомобиль необходим для работы, он может быть оправданной инвестицией. Но для личного пользования ежемесячные платежи не должны становиться тяжёлым бременем для семейного бюджета.

Автолизинг не является полной заменой автокредита, но при грамотных расчётах может стать эффективной альтернативой. Низкий ежемесячный платёж и возможность обновления автомобиля - плюсы, однако игнорирование вопросов собственности, дополнительных расходов и ограничений может обернуться финансовыми потерями.