Лобовое столкновение унесло жизнь водителя в Павлодарской области
Возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На автодороге "Атамекен-Курчатов" вблизи села Айнаколь 4 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один из водителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Шкода Рапид не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись лоб в лоб с автомобилем Ауди-А6.
Полицией возбуждено уголовное дело, и обстоятельства аварии, а также причины, приведшие к трагическому исходу, будут установлены в ходе следствия. Департамент полиции подчеркнул важность соблюдения правил дорожного движения, контроля скорости, состояния транспортного средства и внимательности на дорогах, особенно в условиях интенсивного движения и изменяющейся погоды.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность и собирая доказательства для расследования.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- Синоптики предупреждают казахстанцев о резком похолодании
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды