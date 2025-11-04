На автодороге "Атамекен-Курчатов" вблизи села Айнаколь 4 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один из водителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Шкода Рапид не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись лоб в лоб с автомобилем Ауди-А6.

Полицией возбуждено уголовное дело, и обстоятельства аварии, а также причины, приведшие к трагическому исходу, будут установлены в ходе следствия. Департамент полиции подчеркнул важность соблюдения правил дорожного движения, контроля скорости, состояния транспортного средства и внимательности на дорогах, особенно в условиях интенсивного движения и изменяющейся погоды.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность и собирая доказательства для расследования.