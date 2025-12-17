Лобовое столкновение унесло жизни трех человек в ЗКО
В аварии под Уральском погибли водитель и пассажиры ВАЗ.
16 декабря 2025 года около 20:30 на 14-м километре автодороги районного значения "Уральск – Кирсанова", в двух километрах от посёлка Влодарское, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем KIA K5, в салоне которого находился один человек, не справился с рулевым управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением водителя 1974 года рождения.
В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2104. Ещё один пассажир этой машины с различными телесными повреждениями был доставлен в городскую многопрофильную больницу Уральска для осмотра и оказания медицинской помощи.
Оба транспортных средства были водворены на специализированную стоянку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Водитель автомобиля KIA K5 задержан и помещён в изолятор временного содержания. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
