В Акмолинской области в районе села Акылбай произошло лобовое столкновение между легковым автомобилем и грузовиком, передает BAQ.KZ. Легковушка от сильного удара полностью деформировалась, и водитель оказался зажат в искореженном салоне — двери и части кузова не открывались.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью гидравлического инструмента они вскрыли водительскую дверь и извлекли женщину, находившуюся в критическом положении. Кроме неё, в аварии пострадали двое подростков. Все трое пострадавших были переданы бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.