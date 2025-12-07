Страшное ДТП в Акмолинской области: водителя легковушки зажало в искореженном салоне
Сегодня, 02:40
9Фото: МЧС РК
В Акмолинской области в районе села Акылбай произошло лобовое столкновение между легковым автомобилем и грузовиком, передает BAQ.KZ. Легковушка от сильного удара полностью деформировалась, и водитель оказался зажат в искореженном салоне — двери и части кузова не открывались.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью гидравлического инструмента они вскрыли водительскую дверь и извлекли женщину, находившуюся в критическом положении. Кроме неё, в аварии пострадали двое подростков. Все трое пострадавших были переданы бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.
Обстоятельства аварии выясняются.
