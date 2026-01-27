У берегов Султаната Оман перевернулась туристическая лодка с 25 иностранными гражданами на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает телеканал Sky News.



Инцидент произошел недалеко от берегов Маската, столицы страны. По данным полиции, на борту находились 25 туристов из Франции, а также капитан судна и гид. Погибли три человека, еще двое получили травмы.



Идет расследование причин и обстоятельств происшествия.