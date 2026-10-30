Логистический центр Евразии: какой исторический шанс открывается перед Казахстаном

Казахстан намерен перейти от роли транзитной страны к полноценной организации международных грузопотоков между Азией и Европой. В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие транспортных коридоров одним из приоритетов экономической политики. Строительство железных дорог, модернизация автомобильных маршрутов, развитие авиационной инфраструктуры и цифровизация перевозок должны укрепить позиции страны на международном рынке. Какие возможности уже есть у Казахстана и что необходимо сделать для превращения страны в логистический центр Евразии – в аналитическом обзоре BAQ.KZ.

На фоне изменений мировой торговли и растущей уязвимости морских маршрутов сухопутные транспортные коридоры приобретают особое значение. Для Казахстана, расположенного между крупнейшими рынками Азии и Европы, это открывает дополнительные экономические возможности.

Однако одного географического преимущества недостаточно. Чтобы международный транзит приносил больше доходов, стране необходимы развитая инфраструктура, собственные логистические компании и современные механизмы управления перевозками.

Именно на этом акцентировал внимание Президент в своем девятом Послании.

«Уязвимость морских путей повысила стратегическое значение сухопутных транспортных коридоров. Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии. Уже сейчас по нашей территории перемещается около 85 процентов грузоперевозок из Китая на европейский континент. Но довольствоваться нынешней благоприятной ситуацией – значит обречь себя на роль догоняющего в будущем. Уже сейчас нужно перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков», – заявил Глава государства.

Таким подходом Президент обозначил новую задачу: Казахстан должен не только обеспечивать прохождение иностранных грузов через свою территорию, но и активнее участвовать в организации перевозок, предоставлении логистических услуг и развитии сопутствующих производств.

Железнодорожные коридоры: новые маршруты и сокращение сроков доставки

Одним из основных направлений развития остается расширение железнодорожной инфраструктуры.

В Послании Президент выделил два проекта. Первый – железнодорожная линия Бахты – Аягоз, ввод которой запланирован на 2027 год. Ожидается, что она увеличит пропускную способность в направлении Китая на 20 млн тонн.

Второй – Арало-Каспийская магистраль, строительство которой началось в августе 2026 года. Проект должен сократить маршрут по Транскаспийскому коридору примерно на тысячу километров, а время доставки грузов – до трех дней.

«В следующем году в нашей стране в эксплуатацию будет введена линия «Бахты – Аягоз», которая увеличит пропускную способность в направлении Китая на 20 миллионов тонн. В августе началось строительство Арало-Каспийской магистрали. Проект сократит маршрут по Транскаспийскому коридору примерно на одну тысячу километров, а время доставки грузов – до трех дней. Правительство должно взять на жесткий контроль своевременное и качественное выполнение всех начатых проектов в этой сфере», – подчеркнул Токаев.

Для потенциальных зарубежных партнеров эти проекты означают возможность увеличения объемов перевозок и сокращения транспортных издержек.

Однако заявленные показатели пока являются ожидаемыми результатами. Их фактический эффект можно будет оценить после завершения строительства и ввода инфраструктуры в эксплуатацию.

Автомобильный транзит: почему Казахстану нужны собственные перевозчики

Еще одним приоритетом стало развитие автомобильных грузоперевозок.

По словам Президента, более половины автомобильного транзита через Казахстан приходится на зарубежных перевозчиков. Это означает, что значительная часть транспортных услуг выполняется иностранными компаниями.

Для изменения ситуации Правительству поручено принять дополнительные меры поддержки отечественных перевозчиков.

Одновременно планируется расширение трассы Кокшетау – Петропавловск и модернизация дорожной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено качеству автомобильных дорог. Президент поручил передать Министерству транспорта ответственность за всю дорожную сеть страны, включая республиканские и местные дороги.

«Напоминаю: без качественных дорог с современной придорожной инфраструктурой обслуживания Казахстан не может претендовать на статус глобальной транзитной магистрали или Евразийского транспортно-логистического узла. Такова цена вопроса. И этот вопрос должен быть решен во что бы то ни стало», – подчеркнул Президент.

Еще одним препятствием остаются очереди на пограничных переходах. В этой связи поставлена задача завершить реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска в 2027 году.

Ускорение пересечения границ и улучшение качества дорог должны повысить привлекательность казахстанских маршрутов для международных перевозчиков.

Авиационная логистика: неиспользованный потенциал

Отдельное место в Послании заняло развитие воздушных транспортных коридоров.

Президент отметил, что через Казахстан проходят важные авиационные маршруты между Европой и Азией, однако страна пока не получает достаточного экономического эффекта от своего географического положения.

Для развития этого направления необходимы современная наземная инфраструктура, обслуживание воздушных судов и расширение возможностей грузовых перевозок.

В Послании также были обозначены проекты развития региональных аэропортов.

Завершено восстановление аэропорта в Аркалыке, планируется запуск воздушных гаваней в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. В 2027 году предполагается приступить к строительству современного аэропорта в Астане с привлечением международного партнера.

Эти проекты должны расширить транспортные возможности страны. Однако их значение для международной логистики будет зависеть от развития грузовой инфраструктуры и спроса на соответствующие услуги.

Цифровизация перевозок: следующий этап транспортной реформы

Наряду со строительством транспортных объектов Президент обозначил необходимость полной цифровизации отрасли.

Особое внимание уделено международным маршрутам, где скорость доставки зависит не только от состояния инфраструктуры, но и от эффективности оформления документов и обмена информацией.

«Чтобы твердо занять позицию ключевого транспортного хаба Евразии, Казахстану предстоит выполнить немало важных задач. В первую очередь, речь идет о полной цифровизации транспортной отрасли, включая международные маршруты. В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд. И это самый короткий путь в никуда», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Цифровизация должна сократить административные процедуры, ускорить обработку грузов и повысить прозрачность международных перевозок.

Однако для достижения такого результата потребуется взаимодействие с зарубежными партнерами, поскольку транспортные коридоры проходят через территории нескольких государств.

От транзитной страны к логистическому центру Евразии

Главная идея транспортного блока Послания заключается в том, что Казахстан должен получать больше экономической выгоды от своего положения на международных торговых маршрутах.

Для этого необходимо не только строить железные и автомобильные дороги, но и развивать отечественные логистические компании, создавать центры консолидации и распределения грузов, а также новые производственные площадки вдоль транспортных коридоров.

Такой подход позволит расширить участие казахстанского бизнеса в международных перевозках и создать дополнительные рабочие места.

При этом в Послании обозначены и основные препятствия: недостаточное качество отдельных автомобильных дорог, очереди на границах, высокая доля зарубежных перевозчиков и не полностью реализованный потенциал авиационной логистики.

Дальнейшие перспективы будут зависеть от сроков реализации инфраструктурных проектов, эффективности цифровизации и способности отечественных компаний конкурировать на международном рынке.

Главная задача Казахстана – перейти от простого обслуживания транзита к организации международных грузопотоков. В этом случае развитие транспортных коридоров сможет приносить экономический эффект не только за счет увеличения перевозок, но и благодаря развитию национального бизнеса, промышленности и регионов.

Именно такой подход должен стать основой превращения Казахстана в полноценный логистический центр Евразии.