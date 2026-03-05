Логистический центр посольства США, расположенный вблизи международного аэропорта Багдада, подвергся атаке. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских органах безопасности, передает BAQ.KZ.

В свою очередь иранская гостелерадиокомпания утверждает, что в районе американского лагеря Виктория близ аэропорта Багдада раздались звуки взрывов.