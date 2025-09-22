В рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в США состоялась церемония подписания ряда соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. В мероприятии принял участие министр торговли США Говард Латник. Документы предусматривают производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов нового поколения и организацию их сервисного обслуживания.

Wabtec — мировой лидер в сфере транспортных технологий — уже более 15 лет является ключевым партнером Казахстана в модернизации железнодорожной отрасли. С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan, где за этот период произведено свыше 600 локомотивов для "Қазақстан темір жолы" и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%, а общий объем инвестиций превысил 230 млн долларов.

Кроме того, в июле 2024 года компания открыла в Казахстане технологический и инженерный центр, который стал площадкой для внедрения инноваций и подготовки специалистов.

Сегодня, после телефонного разговора президента Трампа с президентом Касым-Жомартом Токаевым, Казахстан согласился на крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов. Сделка на сумму 4 миллиарда долларов — это не просто история огромного успеха. Это пример того, как американские инновации продолжают лидировать в мире, поддерживая тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укрепляя партнёрство между США и Казахстаном. Эти локомотивы обеспечат транспортную связность по всей Европе и Азии, связав Срединный коридор с американскими технологиями в его основе, — написал министр торговли США в соцсетях.

Визит главы государства в США приурочен к участию в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке Токаев также провел переговоры с руководителями международных организаций.