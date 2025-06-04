В Казахстанской федерации футбола обновлен состав исполнительного комитета. В него вошли спортивные менеджеры, представители госструктур и бизнес-сообщества.Кто и как выбирает членов исполкома? Какую роль они играют в управлении федерацией? И как попасть в состав исполкома? Об этом — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Новый состав

В составе исполкома досрочно были прекращены полномочия шести членов. Как пояснили в Федерации, эти члены допустили нарушения положений устава.

В список отстраненных вошли Олжас Абраев, Абилмажен Гилимов, Ерлан Джамантаев, Талгат Космухамбетов, Алексей Нефедов и Владимир Сидельковский.

К слову, Ерлан Джамантаев президент "Профессиональной футбольной лиги" утратил право входить в состав исполкома КФФ по должности, поскольку у ПФЛК отозваны полномочия на проведение чемпионата Казахстана по футболу. Теперь организацией и проведением турнира занимается сама Федерация.

Сохранили свои позиции – Марат Омаров, как президент КФФ, Кайрат Боранбаев, Бегаим Киргизбаева, Кайрат Оразбеков, Тимур Турлов.

На смену выбывшим участникам исполкома пришли новые лица. Некоторые из них мало известны широкой футбольной общественности, однако обладают опытом в сфере спортивного менеджмента.

Так, в новый состав вошёл Гаджи Гаджиев — президент Федерации тяжёлой атлетики и вице-президент Национального Олимпийского комитета. Его профессиональная деятельность в основном связана с силовыми видами спорта.

Также в состав исполкома вошел глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. В 2024 году он стал владельцем английского клуба третьего дивизиона "Уикомб Уондерерз". Казахстанский бизнесмен владеет 90 процентами акций клуба, остальные 10 процент ценных бумаг останутся в управлении фонда болельщиков клуба. Возможно, имея опыт ведения футбольного бизнеса, Ломтадзе предложит идеи, способные повлиять на развитие казахстанского футбола.

В числе новых участников исполкома есть и хорошо знакомые футбольной аудитории фигуры - Вахид Масудов и Нурсултан Курман. Масудов в прошлом выступал за сборную Казахстана, имеет опыт тренерской работы и регулярно делится экспертным мнением в СМИ.

Нурсултан Курман - журналист и советник президента Казахстанской федерации футбола.

Есть и в исполкоме теперь и представители судейского корпуса. Португалец Нуну Алешандре Паррейра де Каштру в апреле приступил к должности директора департамента судейства и инспектирования КФФ. Возможно, решение его включить в состав связано с тем, что руководство федерации хочет усилить внимание к вопросам судейства и повысить его качество.

Единственный из нового состава исполкома у кого нет опыта работы в спортивной сфере - Асет Иргалиев. Его профессиональный опыт связан преимущественно с экономическим блоком. В настоящее время Иргалиев возглавляет Агентство по стратегическому планированию и реформам.

Как попасть в исполком

Попасть в исполнительный комитет федерации - задача непростая. Правом выдвигать кандидатов обладают исключительно действующие члены самой организации.

Согласно уставу КФФ, в состав исполкома могут избираться лица, внесшие вклад в развитие футбола или других сфер, при этом их возраст не должен превышать 75 лет. Кроме того, в исполнительном комитете обязательно должно быть как минимум одна женщина.

Кандидатуры в состав исполнительного комитета утверждаются голосованием членов КФФ на конференции.

В обязанности членов исполнительного комитета входит контроль за исполнением решений федерации, а также приостановление или прекращение деятельности отдельных членов КФФ. Кроме того, исполком утверждает нормативные документы, регулирующие деятельность субъектов футбола, включая соответствие стандартам FIFA и UEFA, и вносит в них изменения и дополнения.

Также в их компетенцию входит согласование регламентов о футбольных соревнованиях и утверждение календарей игр, проводимых КФФ.

Помимо этого, члены исполкома отвечают и за финансовые вопросы: могут внести на рассмотрение кандидатуры независимого аудитора, принимать бюджет КФФ, а также утверждать отчета об его исполнении.

Также исполком предлагает место проведения соревнований, матчей и других мероприятий FIFA и UEFA, а также выдвигает кандидатуры от КФФ для избрания в органы этих международных организаций.

Ещё одна важная функция — утверждение кандидатур главных тренеров национальных сборных по футболу и футзалу.

Как сообщили в федерации, KPI членам Исполкома не устанавливается, так как эта должность является общественной.

Какие ключевые решения примет новый состав исполкома? Смогут ли его участники внести эффективные идеи для развития футбола в стране — покажет время.

При этом не стоит забывать, что при вступлении на должность президента КФФ Марат Омаров обещал проведение масштабных реформ.