Великобритания и Франция могут направить в Украину до 15 тысяч военных, однако реальная численность миротворческого контингента, вероятно, окажется значительно ниже первоначальных ожиданий. Об этом сообщает The Times, передает BAQ.KZ.

Изначально обсуждался вариант отправки 10 тысяч британских солдат плюс французские подразделения. Однако планы были пересмотрены из-за ограниченных ресурсов регулярных армий. В частности, в сухопутных войсках Великобритании насчитывается около 71 тысячи подготовленных военнослужащих, что делает масштабную миссию крайне сложной.

По данным издания, Лондон сможет выделить менее 7,5 тысячи солдат, и даже это число считается труднодостижимым. Париж, по оценкам источников, предоставит сопоставимое количество военных. Таким образом, совокупный контингент может оказаться меньше заявленных 15 тысяч.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 2 подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. Предполагается, что миротворцы разместятся на западе Украины, вдали от линии фронта.

Источники The Times называют даже оценку в 15 тысяч человек излишне оптимистичной.

Германия — рядом, но не внутри Украины

Отдельно отмечается позиция Германия: Берлин рассматривает возможность размещения своих сил вблизи Украины, вероятнее всего — в Польша или Румыния.

"Коалиция желающих" и гарантии безопасности

6 января в Париже страны так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украина. По словам Макрона, документ отражает оперативное сближение 35 государств, а также Украины и США, и впервые формирует рамку долгосрочных гарантий безопасности.