Lonely Planet рекомендовал Астану для путешествий в 2027 году
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Международное туристическое издание Lonely Planet включило Астану в ежегодную подборку Best in Travel 2027. Столица Казахстана вошла в число 50 направлений и туристических впечатлений, рекомендованных путешественникам на 2027 год, сообщает акимат города.
В подборку вошли 25 туристических направлений и 25 впечатлений со всего мира. Астана представлена как отдельное направление и отмечена в категории «Best for futuristic skylines» – за футуристический городской силуэт.
Авторы Lonely Planet обращают внимание на современную архитектуру столицы и необычный облик города. Среди наиболее заметных достопримечательностей издание называет монумент «Байтерек», «Хан Шатыр», Дворец мира и согласия и Центральный концертный зал «Казахстан».
За несколько десятилетий в Астане сформировался узнаваемый архитектурный облик, сочетающий современные градостроительные решения и элементы национальной символики.
Ранее Lonely Planet уже включал Казахстан в свои туристические рекомендации. В Best in Travel 2025 страна была представлена среди направлений для путешествий, а в подборке на 2027 год отдельно отметили Астану.
В акимате считают, что включение столицы в Best in Travel 2027 поможет повысить ее узнаваемость среди иностранных туристов и продвигать город на международном туристическом рынке.
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