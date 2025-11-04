Лория: Важно, чтобы футболисты адекватно воспринимали внимание и поощрения
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал вопрос о подарках молодым футболистам, передаёт BAQ.KZ.
"Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что, когда я сам играл в футбол, такого не было. Сегодня немного другое время, другой тренд. Подарки за поражение, как правило, никто не дарит. Тем не менее это большой стимул для ребят.
Давайте не забывать, что те молодые игроки, которым подарили эти подарки, действительно талантливы, и их ждёт большой успех. Если есть люди, меценаты, готовые таким образом отметить их достижения — в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы футболисты, получившие эти подарки, воспринимали их адекватно и понимали, что спортивный результат не достигается одной игрой — впереди у них ещё много лет работы.
Мы буквально несколько дней назад провели с ними небольшое собрание. Я сказал ребятам: футбол для нас — это не просто игра, не хобби и не работа. Это целая жизнь. С таким подходом мы и будем дальше работать", - сказал Лория в кулуарах Правительства.
Отвечая на вопрос о зарплатах молодых футболистов, Давид Лория отметил, что, по его словам, распространённое мнение о высоких доходах игроков не соответствует действительности. Он подчеркнул, что молодые футболисты, получившие подарки, не имеют больших окладов.
При этом, по его словам, размер их заработной платы не разглашается.
Ранее несколько молодых игроков ФК "Кайрат" получили ценные подарки от меценатов и спонсоров. Так, 18-летний вратарь Шерхан Калмурза получил в подарок автомобиль марки Exeed. Позже автомобиль — Lixiang L9 — был также вручен другому голкиперу команды, Темирлану Анарбекову.
