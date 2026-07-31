Лошадь провалилась в открытый колодец Жезказгане
Сотрудники МЧС спасли животное.
31 Июля 2026, 03:50
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31 Июля 2026, 03:5031 Июля 2026, 03:50
26Фото: Pixabay.com
На пульт 112 поступило сообщение от очевидцев о том, что на окраине города Жезказган лошадь провалилась в открытый колодец глубиной около 4 метров и нуждается в помощи спасателей.
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС. Сотрудниками были проведены аварийно-спасательные работы по извлечению животного.
С помощью трактора, предоставленного местным жителем, спасатели аккуратно извлекли лошадь из колодца.
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