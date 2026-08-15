«Lotus Fest-2026»: 94 человека приняли участие в Run-марафоне

В рамках фестиваля «Lotus Fest-2026» состоялся Run-марафон. В забеге приняли участие 94 человека, которые преодолели дистанцию в 3 километра, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Участие жителей разных возрастов показало растущий интерес населения к массовому спорту.

Участник, первый пришедший к финишу, Диар Куспанов, поделился впечатлениями:

— Я первым завершил марафон. Было немного сложно, но впечатления просто невероятные. Думаю, каждый, кто пробежал этот марафон, получил особые эмоции. Поздравляю с первым Run-марафоном! — отметил он.

Для участников это было не просто спортивное соревнование, а возможность провести время на природе и получить заряд положительных эмоций. После завершения марафона все участники преодолели свою дистанцию и продолжили наслаждаться праздничной атмосферой фестиваля.