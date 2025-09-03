На карте международных авиаперевозок Казахстана — новое направление, передает BAQ.KZ.

Уже с 1 декабря 2025 года в Алматы начнут прибывать прямые рейсы от тайской лоукост-авиакомпании Thai Air Asia X. Перевозчик будет выполнять регулярные полеты по маршруту Бангкок – Алматы четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.

Вход Thai Air Asia X на казахстанский рынок — часть масштабной работы Комитета гражданской авиации МТ РК по расширению международного авиасообщения и привлечению новых иностранных авиакомпаний. Это не только новые маршруты, но и повышение конкуренции, а значит — более доступные цены для пассажиров.

Ожидается, что запуск рейсов укрепит связи между Казахстаном и Таиландом — не только в туристической сфере, но и в сфере бизнеса, инвестиций, торговли и культуры.