Депутат Мажилиса Парламента Сергей Пономарев опубликовал резкий пост в Facebook, в котором раскритиковал действия авиакомпании FlyArystan. Поводом стало уведомление о переносе рейса на 10 часов 45 минут всего за 8 дней до вылета — без объяснений и извинений, передает BAQ.KZ.

"Я терпел долго, но сегодня терпение лопнуло. У этой компании не принято коммуницировать, извиняться или объяснять. Они работают с людьми, но, кажется, этого не понимают", — написал депутат.

По словам Пономарева, это не первый инцидент: ранее ему приходилось доплачивать 11 тысяч тенге за перегруз в виде обычной книги и пакета с вещами, а также многократно сталкиваться с необоснованными задержками.

Он также обратил внимание на недружественное поведение сотрудников, которых, по его словам, "будто радует, когда пассажиры вынуждены оправдываться и доплачивать за перегруз".

Пономарев анонсировал депутатский запрос и личную встречу с представителями авиакомпании, а также призвал казахстанцев делиться историями об опыте полетов с FlyArystan.

Под публикацией быстро собрались десятки комментариев, где пользователи описывают аналогичные случаи:

необоснованные доплаты;

отмены рейсов без объяснений;

хамское поведение персонала;

попытки посадить пассажира с ребенком на доплату за "диагонально поставленную" ручную кладь;

возврат средств не деньгами, а купонами;

случаи, когда людей снимали с рейса за вторую сумочку.

Многие подчеркнули, что в некоторых городах у FlyArystan нет конкурентов, а "лоукостер" по факту ничем не дешевле крупных авиакомпаний, но предоставляет минимум сервиса.

Ранее мы писали о том, что казахстанку сняли с рейса Fly Arystan из-за "ножки чемодана".

Накануне казахстанка раскритиковала FlyArystan за высокие доплаты и грубость.