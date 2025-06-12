"Лоукостер" с хамством: депутат возмущен работой FlyArystan
Депутат раскритиковал FlyArystan за массовые нарушения.
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Депутат Мажилиса Парламента Сергей Пономарев опубликовал резкий пост в Facebook, в котором раскритиковал действия авиакомпании FlyArystan. Поводом стало уведомление о переносе рейса на 10 часов 45 минут всего за 8 дней до вылета — без объяснений и извинений, передает BAQ.KZ.
"Я терпел долго, но сегодня терпение лопнуло. У этой компании не принято коммуницировать, извиняться или объяснять. Они работают с людьми, но, кажется, этого не понимают", — написал депутат.
По словам Пономарева, это не первый инцидент: ранее ему приходилось доплачивать 11 тысяч тенге за перегруз в виде обычной книги и пакета с вещами, а также многократно сталкиваться с необоснованными задержками.
Он также обратил внимание на недружественное поведение сотрудников, которых, по его словам, "будто радует, когда пассажиры вынуждены оправдываться и доплачивать за перегруз".
Пономарев анонсировал депутатский запрос и личную встречу с представителями авиакомпании, а также призвал казахстанцев делиться историями об опыте полетов с FlyArystan.
Под публикацией быстро собрались десятки комментариев, где пользователи описывают аналогичные случаи:
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необоснованные доплаты;
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отмены рейсов без объяснений;
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хамское поведение персонала;
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попытки посадить пассажира с ребенком на доплату за "диагонально поставленную" ручную кладь;
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возврат средств не деньгами, а купонами;
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случаи, когда людей снимали с рейса за вторую сумочку.
Многие подчеркнули, что в некоторых городах у FlyArystan нет конкурентов, а "лоукостер" по факту ничем не дешевле крупных авиакомпаний, но предоставляет минимум сервиса.
Ранее мы писали о том, что казахстанку сняли с рейса Fly Arystan из-за "ножки чемодана".
Накануне казахстанка раскритиковала FlyArystan за высокие доплаты и грубость.
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