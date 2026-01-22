  • 22 Января, 16:51

Лови рыбу по закону: прокуратура напомнила об ответственности

Фото: pexels.com

400 человек привлекли в прошлом году к административной отвественности за нарушение прави охоты и рыболовства в Акмолинской области. В общей сложности нарушители заплатили штрафов на сумму 8,5 миллиона тенге, передает BAQ.KZ.

В прокуратуре Акмолинской области сообщили, что помимо этого, в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 11 уголовных дел. 

– Призываем охотников и рыболовов строго соблюдать требования закона и бережно относиться к природным ресурсам, – говорится в сообщении прокуратуры области.  

 

