Лови рыбу по закону: прокуратура напомнила об ответственности
Сегодня, 16:45
Фото: pexels.com
400 человек привлекли в прошлом году к административной отвественности за нарушение прави охоты и рыболовства в Акмолинской области. В общей сложности нарушители заплатили штрафов на сумму 8,5 миллиона тенге, передает BAQ.KZ.
В прокуратуре Акмолинской области сообщили, что помимо этого, в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 11 уголовных дел.
– Призываем охотников и рыболовов строго соблюдать требования закона и бережно относиться к природным ресурсам, – говорится в сообщении прокуратуры области.
