Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "UILI BOLAYIK", передает BAQ.KZ.

Организаторы пирамиды представляли свою схему как социальную жилищную программу, обещая вкладчикам помощь в приобретении недвижимости и последующую беспроцентную рассрочку.

Согласно схеме, участникам гарантировали от 15 до 30% ежемесячного дохода от вложенных средств, а также бонус в размере 10% за каждого привлечённого нового участника. На деле денежные средства поступали не в специальный фонд, а напрямую на личные банковские счета организатора, тогда как счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" оставались без движения.

В результате было привлечено 515 вкладчиков, а общий объём средств составил более 50 миллионов тенге.

Суд санкционировал арест банковских счетов подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иные детали в интересах следствия пока не разглашаются.