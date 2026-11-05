Ложная тревога высадила пассажиров алматинского метро

На станции «Райымбек батыр» в Алматы полицейские попросили пассажиров выйти из поезда и добираться дальше на автобусе. Поводом стало сообщение о взрывчатке на станции.

Судя по публикациям в соцсетях, работу метро на время ограничили. Людям пришлось подняться наверх и искать другой транспорт.

В ответ на запрос BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматы рассказали, что о взрывном устройстве сотрудникам метро сообщила женщина. Ее сразу задержали.

Станцию проверили профильные специалисты. Ни взрывчатки, ни подозрительных предметов они не нашли.

По предварительным данным, женщина состоит на учете в Центре психического здоровья. Сейчас идет проверка, ее действиям дадут правовую оценку.

Метро, по информации полиции, работает в обычном режиме, ситуация остается под контролем правоохранителей.

Накануне похожая история случилась в Астане. Там оцепили территорию одного из ЦОНов из-за забытой на столе кожаной барсетки, но тревога оказалась напрасной, сумку по невнимательности оставил посетитель.