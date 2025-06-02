Ложные показания и сокрытие фактов: прокурор требует проверить свидетельниц по делу Шерзата
Прокурор указала, что девушки признали своё присутствие на месте трагедии, но заявили, что из-за шока не всё видели и не смогли сразу сообщить в полицию.
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Во время прений сторон по делу об убийстве подростка Шерзата Полата государственный обвинитель Дана Сарсенбай выступила с заявлением в адрес двух свидетельниц — Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыгельды, находившихся на месте преступления в момент трагедии, передаёт BAQ.KZ.
Прокурор отметила, что в ходе судебных заседаний обе девушки подтвердили, что были на месте происшествия, но утверждали, что находились в состоянии шока, не всё видели и не смогли сразу сообщить о случившемся правоохранительным органам. Они объяснили своё молчание страхом, а также тем, что телефоны якобы находились в сумках, оставленных в машине.
Однако, по словам гособвинителя, эта версия не выдерживает критики. Видеозаписи, изъятые из автомобиля Toyota Prado, показывают, что девушки после трагедии вели себя спокойно, сидели рядом с подозреваемыми и, судя по поведению, не находились в состоянии стресса.
Прокурор также процитировала одного из обвиняемых, который на видео говорит девушкам: "Ни слова. Скажете, что ничего не видели" — что, по её мнению, может свидетельствовать о сговоре.
"Ключевая обязанность свидетеля — говорить правду. Суд — не место для умолчания. Предоставление заведомо ложных показаний или сокрытие информации — это уже не пассивная позиция, а активное противодействие правосудию", — подчеркнула Сарсенбай.
В связи с этим прокурор потребовала вынести частное постановление о передаче материалов, касающихся действий свидетельниц, в Департамент полиции Алматы для процессуальной проверки и правовой оценки.
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