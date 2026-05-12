ЛРТ расширят на правый берег Астаны
Проект зависит от финансирования, а маршрут пройдет через ключевые улицы города.
В Астане начались подготовительные работы по строительству линии LRT на правом берегу. О сроках и маршруте рассказал глава City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев, передает BAQ.kz.
По словам председателя правления компании, в настоящее время на правом берегу ведутся геологические изыскания. В ближайшие дни в городе появятся специальные установки для исследования грунта, после чего начнется строительство.
Маршрут новой линии пройдет через ряд ключевых улиц и районов города - от улицы Сыганак с выходом на проспект Туран, далее в районе "Хан Шатыра", по улице Кенесары с поворотом в сторону стадиона, после чего линия выйдет на проспект Жеңіс и дойдет до старого железнодорожного вокзала.
Отмечается, что линия будет полностью эстакадной. Изначально рассматривался вариант строительства по земле в направлении Кокшетауского шоссе, однако от него отказались из-за плотной застройки.
"Если сейчас пустить ЛРТ по земле, это перекроет дороги и создаст серьезные проблемы для движения. Поэтому принято решение строить эстакаду", - пояснил Асылбек Дуйсебаев.
Сроки реализации проекта зависят от финансирования. По словам главы компании, направление в сторону Каши при наличии средств можно запустить уже к концу следующего года. Линию на правом берегу планируется реализовать в течение трех лет.
Ранее глава компании Асылбек Дүйсебаев сообщил, когда именно поезда LRT начнут перевозить пассажиров. По его словам, уже с этой недели по городу можно будет передвигаться на вагонах LRT.
"LRT будет запущен на этой неделе", - сказал Дүйсебаев журналистам.
Длина линии LRT составляет 22,4 км, количество станций - 18.
