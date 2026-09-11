LRT, ТЭЦ и аэропорты: какие крупные объекты заработали в Казахстане в 2026 году

В 2026 году в Казахстане начали полноценную работу Astana LRT, новая теплоэлектроцентраль в Кызылорде, сразу несколько объектов возобновляемой энергетики, восстановленные аэропорты и крупные региональные объекты энергетической и водной инфраструктуры. Корреспондент BAQ.KZ рассказывает подробности о каждом из них.

Одним из наиболее заметных инфраструктурных запусков года стал легкорельсовый транспорт в Астане.

16 мая 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Astana LRT. Глава государства стал одним из первых пассажиров новой транспортной системы.

Протяженность первой линии составляет 22,4 километра, инфраструктура включает 18 станций и современное депо. В регулярной эксплуатации предусмотрено 15 беспилотных составов, еще четыре находятся в резерве. Каждый поезд рассчитан более чем на 600 пассажиров. Время поездки по всей линии составляет около 40 минут.

Уже в первые две недели после запуска пассажиропоток LRT достиг 1 млн человек, ежедневно системой пользовались порядка 65–75 тысяч пассажиров.

Таким образом, в 2026 году столица получила не просто очередной маршрут общественного транспорта, а новый для Казахстана формат полностью автоматизированной городской рельсовой системы.

Кызылорда получила новую ТЭЦ на 240 МВт

Еще один крупный объект, который полностью заработал в 2026 году – новая теплоэлектроцентраль в Кызылорде.

Станция рассчитана на производство 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал тепловой энергии. В проект инвестировано 215 млрд теңге. По данным акимата Кызылординской области, к июлю объект был полностью запущен.

Для сравнения, потребление электроэнергии Кызылординской областью составляет около 220 МВт. Таким образом, мощности новой станции позволяют полностью покрывать потребности региона и создают возможность направлять излишки энергии в другие области.

На фоне сохранявшегося энергодефицита на юге страны этот объект стал одним из ключевых введенных энергетических проектов года.

Семь объектов ВИЭ дали еще более 212 МВт мощности

Параллельно расширяется возобновляемая генерация.

По состоянию на август из десяти объектов ВИЭ, запланированных к вводу в 2026 году, семь уже введены в эксплуатацию. Их суммарная мощность составляет 212,6 МВт.

В их числе:

ВЭС Aspan Energo мощностью 50 МВт в Костанайской области;

СЭС Stellar Energy мощностью 20 МВт в Мангистауской области;

СЭС Altyn Solar Energy мощностью 22,6 МВт в Костанайской области;

СЭС Jetisu Terra Power мощностью 20 МВт в области Жетысу;

три ВЭС «Гиперборея» общей мощностью 100 МВт в Карагандинской области.

До конца года Министерство энергетики планирует запустить еще три объекта общей мощностью более 33 МВт. Однако в текущий обзор они не включены, поскольку на 9 сентября их ввод еще не подтвержден.

Аркалык вновь получил авиасообщение спустя 30 лет

Крупные изменения произошли и в региональной авиационной инфраструктуре.

22 августа 2026 года в Аркалыке возобновилось регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва. После восстановления аэропорта был выполнен первый рейс Астана – Аркалык.

В рамках проекта завершены строительство нового пассажирского терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы. Рейсы открыты между Аркалыком и Астаной, Алматы и Костанаем.

Фактически для города речь идет о восстановлении полноценного вида транспортного сообщения, которого не было несколько десятилетий.

После реконструкции заработал аэропорт Балхаша

Еще одним завершенным авиационным проектом стал аэропорт Балхаша.

После реконструкции аэровокзального комплекса с 1 июня 2026 года из города начали выполняться регулярные рейсы в Астану и Алматы.

На реконструкцию было направлено 946 млн теңге. При модернизации сохранили исторический архитектурный облик здания 1967 года, но расширили терминал и установили новое оборудование.

Пропускная способность аэропорта увеличилась с 60 до 80 пассажиров в час.

Павлодарский аэропорт возобновил полноценную работу

22 августа после реконструкции взлетно-посадочной полосы возобновил регулярную работу аэропорт Павлодара.

Взлетно-посадочная полоса была реконструирована и расширена с 45 до 60 метров, что увеличило возможности аэропорта по приему современных воздушных судов. В тот же день состоялся первый рейс после реконструкции по маршруту Астана – Павлодар – Астана.

Таким образом, только за лето 2026 года полноценную работу начали и возобновили сразу несколько важных региональных аэропортов.

В Актау запустили подстанцию и 270 км электросетей

Заметные проекты реализованы и в региональной энергетической инфраструктуре.

10 апреля в Актау введена в эксплуатацию подстанция «ХАБ-1» напряжением 110/10 кВ и мощностью 63 МВА. Одновременно в рамках проекта было проложено около 270 километров электрических сетей.

Новая инфраструктура должна повысить надежность электроснабжения быстро растущих районов города и снизить количество аварийных отключений.

Энергоснабжение предусмотрено в том числе для микрорайонов 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А и 36–42.

Новая подстанция заработала в Аягозе

В области Абай в эксплуатацию введена новая электрическая подстанция в Аягозе.

В рамках проекта напряжение энергетической сети было повышено со 110 до 220 кВ. Объект должен обеспечить более стабильное энергоснабжение Аягоза, Урджарского района и района Мақаншы, а также создать дополнительные мощности для промышленных предприятий.

Наряду с новой генерацией такие объекты формируют другой важный пласт инфраструктурной модернизации – обновление сетей, необходимых для передачи растущих объемов электроэнергии.

Модернизация Текелийского энергокомплекса завершена

В 2026 году Правительство также сообщило о завершении модернизации Текелийского энергокомплекса.

За два года мощность объекта увеличена на 53 МВт. Проект входит в общий план увеличения энергетических мощностей страны и наряду с Кызылординской ПГУ должен способствовать сокращению дефицита генерации.

Введены крупные объекты водной инфраструктуры

В июне Министерство водных ресурсов и ирригации сообщило о вводе после реконструкции сразу трех объектов.

В Туркестанской области заработал обновленный канал «Найман» протяженностью 26,15 километра. На нем построено 75 гидротехнических сооружений.

В Алматинской области завершена реконструкция аварийных участков Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Кунаева. Работы должны улучшить водообеспечение 33,3 тысяч гектаров орошаемых земель.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области завершены работы на гидротехнических сооружениях Кировского водохранилища, необходимые для безопасного пропуска паводковых вод и защиты расположенных рядом населенных пунктов.

На севере открыли реконструированный участок республиканской трассы

22 августа в Северо-Казахстанской области открыто движение по 30 километрам реконструированной дороги Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница России.

Основные строительно-монтажные работы завершены на участке 465–496 км. Дорога относится ко II технической категории и обеспечивает как региональное, так и транзитное сообщение.

При этом этот объект заметно уступает по масштабу строящимся сейчас новым магистралям, поэтому его правильнее рассматривать как часть программы модернизации существующей дорожной сети.

Что еще нельзя считать запущенным?

Ряд крупнейших инфраструктурных проектов 2026 года пока находится на стадии строительства, несмотря на высокую степень готовности.

Например, 3 сентября завершена стыковка путей железной дороги Мойынты – Кызылжар, однако Правительство указывает, что ее ввод в эксплуатацию еще только запланирован на текущий год.

Движение по линиям Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактарал планируется запустить в ноябре. Поэтому относить их к уже введенным объектам на 9 сентября пока некорректно.

Не относятся к уже работающим объектам и три стратегические автодороги Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 1574 километра. Их строительство Президент запустил только 3 августа 2026 года.

Еще впереди ввод ПГУ в Туркестанской области мощностью 1 ГВт и модернизированных Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Их запуск запланирован на конец 2026 года.

Что уже изменилось в инфраструктуре страны?

По состоянию на начало сентября самые заметные завершенные проекты 2026 года сосредоточены в трех сферах.

Первое направление – городской и авиационный транспорт. Астана получила первую линию LRT, а Аркалык, Балхаш и Павлодар – обновленную авиационную инфраструктуру и регулярное сообщение.

Второе – энергетика. Крупнейшим введенным объектом стала новая ТЭЦ в Кызылорде на 240 МВт. Одновременно заработали семь объектов ВИЭ, новые подстанции и модернизированные генерирующие мощности.

Третье – водная и региональная инженерная инфраструктура. Введенные каналы, гидротехнические сооружения и электросетевые объекты решают уже не только вопрос строительства новых мощностей, но и проблему надежности существующей инфраструктуры.

При этом основной объем крупнейших строек 2026 года еще впереди. Железнодорожные линии, новые автомагистрали и крупные газовые и угольные электростанции пока находятся в реализации. Поэтому к концу года перечень уже введенных инфраструктурных проектов может существенно расшириться.