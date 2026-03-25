В столице продолжаются тестовые испытания линии LRT на участке от станции «Әуежай» до «Нұрлы жол», передает BAQ.kz.

Во время заездов поезда постепенно увеличивали скорость и в итоге достигли проектного максимума — 80 км/ч. Это важный этап проверки, который показывает, как транспорт ведёт себя в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

Специалисты одновременно тестируют не только сами поезда, но и всю инфраструктуру: системы управления движением, связь и сигнализацию. По итогам испытаний все системы работают стабильно и без сбоев.

Тестовая эксплуатация продолжается — впереди ещё ряд проверок, которые необходимы для безопасного запуска LRT для пассажиров.