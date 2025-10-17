LRT в Астане начали подключать к электричеству
Горожан просят соблюдать меры безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Утром 18 октября на участке между станциями №109 и №111 системы легкорельсового транспорта (LRT) в Астане будет подано постоянное напряжение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на CTS. Как сообщили в компании, оборудование системы электроснабжения перейдёт в режим постоянного действия, а уровень напряжения достигнет 20 тысяч вольт.
Просим строительные организации и жителей соблюдать меры безопасности: не приближайтесь к контактным рельсам, кабельным линиям и оборудованию и не входите на станции и в зону путей без разрешения, — в сообщении CTS.
LRT — система надземного общественного транспорта столицы. Сейчас проект находится на финальной стадии работ и тестирования. Тестовый запуск линий произошёл в сентябре 2025 года, а в октябре планируется установка и испытание новых составов. Предварительная стоимость проезда составит 200 тенге.
Самое читаемое
- Большая стройка в Атырау: Казахстан запускает новые нефтехимические проекты
- Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
- Трагедия на поле: в Алматы во время матча умер 19-летний футболист
- Подвалы Костаная оказались недоступны для коммунальщиков — аким требует навести порядок
- Государство неизменно придаёт особое значение развитию гражданского общества - Токаев