В Астане на станции №101 состоялся подъём первого состава легкорельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов, передает BAQ.KZ.

Работы прошли в штатном режиме с соблюдением всех технических и безопасностных норм.

Это первый подобный этап в рамках подготовки к тестовым запускам столичного LRT, запланированным на сентябрь 2025 года. До этого времени составы будут размещены на станции для наладки систем и проведения предпусковой подготовки.

"Реализация проекта LRT направлена на развитие современной городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности и комфорта для жителей. Подъём первого состава — важный этап. Мы движемся строго по графику", — заявил председатель правления CTS Асылбек Дуйсебаев.