  • 11 Июня, 15:07
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LRT в Астане оживает: первые вагоны прибыли на станцию

Сегодня, 14:44
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
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Фото: скриншот из видео

В Астане на станции №101 состоялся подъём первого состава легкорельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов, передает BAQ.KZ.

Работы прошли в штатном режиме с соблюдением всех технических и безопасностных норм.

Это первый подобный этап в рамках подготовки к тестовым запускам столичного LRT, запланированным на сентябрь 2025 года. До этого времени составы будут размещены на станции для наладки систем и проведения предпусковой подготовки.

"Реализация проекта LRT направлена на развитие современной городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности и комфорта для жителей. Подъём первого состава — важный этап. Мы движемся строго по графику", — заявил председатель правления CTS Асылбек Дуйсебаев.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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