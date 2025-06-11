LRT в Астане оживает: первые вагоны прибыли на станцию
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
72Фото: скриншот из видео
В Астане на станции №101 состоялся подъём первого состава легкорельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов, передает BAQ.KZ.
Работы прошли в штатном режиме с соблюдением всех технических и безопасностных норм.
Это первый подобный этап в рамках подготовки к тестовым запускам столичного LRT, запланированным на сентябрь 2025 года. До этого времени составы будут размещены на станции для наладки систем и проведения предпусковой подготовки.
"Реализация проекта LRT направлена на развитие современной городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности и комфорта для жителей. Подъём первого состава — важный этап. Мы движемся строго по графику", — заявил председатель правления CTS Асылбек Дуйсебаев.
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