В Астане продолжается строительство линии легкорельсового транспорта (LRT), и по состоянию на 10 июля уже завершено укладка 18 километров верхнего строения пути - это 80% от общей длины трассы в 22,4 километра, передает BAQ.KZ.

Однако внимательные горожане и пользователи соцсетей обратили внимание на налёт ржавчины на новоустановленных рельсах и начали задаваться вопросом: неужели рельсы заржавели ещё до запуска?

В CTS и технические специалисты проекта поспешили развеять тревогу. По их словам, появление ржавчины на рельсах - естественный и абсолютно безопасный процесс, связанный с особенностями металла, из которого они изготовлены.

"Рельсы произведены в 2025 году из углеродистой и низколегированной стали. При контакте с воздухом и влагой на их поверхности появляется тонкий слой оксида - так называемая поверхностная ржавчина. Это не влияет на прочность и эксплуатационные характеристики конструкции", - пояснили в проектном офисе.

Более того, рельсы для железнодорожной и трамвайной инфраструктуры не покрываются краской, как, например, детали бытовой техники или автомобилей. Это связано с несколькими причинами:

Краска быстро стирается под воздействием колёс;

Может снижать сцепление между колёсами и поверхностью;

Затрудняет сварочные работы на стыках рельсов.

Инженеры подчёркивают: как только поезда LRT выйдут на линию, ржавчина сотрётся естественным образом - от трения колес.

Все используемые материалы - новые, произведённые специально для проекта в текущем году. Укладка рельсов продолжается, завершение строительства верхнего строения пути ожидается к концу августа 2025 года.