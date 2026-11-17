На полевом учебном центре «Майлан» Службы государственной охраны РК впервые прошли соревнования операторов беспилотных систем Military Drone Challenge. Пятнадцать команд силовых ведомств Казахстана продемонстрировали навыки воздушной разведки, штурма зданий с применением дронов и противодействия беспилотникам. Как проходили испытания и кто оказался сильнейшим – в материале BAQ.KZ.

Первым в здание заходит дрон

При проведении специальных операций одна из самых опасных задач – разведка помещений, в которых может находиться вооружённый противник. Раньше бойцам нередко приходилось заходить в здания, не имея полной информации об обстановке внутри. Сегодня часть этой работы могут выполнять беспилотники.

Дрон способен проникнуть в помещение, передать изображение оператору и помочь определить расположение условного противника ещё до начала штурма. Такой подход позволяет снизить риски для личного состава.

Именно эти навыки проверяли на Military Drone Challenge. Соревнования организовала Служба государственной охраны РК при техническом содействии общественного фонда Ashyq Aspan Foundation.