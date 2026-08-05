Лучшее место для переезда в Центральной Азии: Казахстан стал лидером рейтинга
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Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по привлекательности для переезда в новом Global Relocation Index 2026, который ежегодно составляет международная компания Rumavi.
В общем мировом рейтинге республика заняла 77-е место среди 192 стран, набрав 62,9 балла. Это лучший результат среди государств Центральной Азии.
Казахстан — лидер региона
При составлении рейтинга эксперты оценивали страны по четырем основным направлениям:
- финансовые условия и налоговая система;
- качество жизни и здравоохранение;
- безопасность и стабильность;
- условия для переезда и адаптации.
По итогам исследования Казахстан получил:
- 79 баллов — за финансовые условия и налогообложение;
- 60 баллов — за качество жизни и здравоохранение;
- 60 баллов — за безопасность и стабильность;
- 51 балл — за условия для переезда и адаптации.
Среди стран Центральной Азии Казахстан занял первое место. Далее расположились:
- Узбекистан — 59,9 балла;
- Кыргызстан — 59,3;
- Таджикистан — 55,1;
- Туркменистан — 52,3.
Для сравнения, Азербайджан получил 61,5 балла, Россия — 58,9, Китай — 58,6.
Какие страны стали лучшими в мире
Лидером Global Relocation Index 2026 стала Эстония, набравшая 72,8 балла. По данным авторов исследования, высокое место стране обеспечили развитая банковская система, благоприятный деловой климат, доступное жилье и большое количество зеленых зон. Единственным заметным недостатком эксперты назвали климат — по этому показателю Эстония получила лишь 20 баллов из 100.
В первую десятку рейтинга также вошли:
- Эстония;
- Сингапур;
- Малайзия;
- Португалия;
- Тайвань;
- Литва;
- Гонконг;
- Сент-Китс и Невис;
- Чехия;
- Мальта.
Как составляли рейтинг
В исследовании оценивались 192 страны и территории по 24 критериям, включая стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, налоговую систему, банковскую инфраструктуру и условия адаптации иностранцев.
Все показатели были объединены в четыре крупных блока, после чего каждой стране присваивался итоговый балл по шкале от 0 до 100.
Кроме общего рейтинга, Rumavi подготовила отдельные списки для семей, пенсионеров, цифровых кочевников, предпринимателей и тех, кто выбирает страну с наиболее выгодной налоговой системой.
Авторы исследования подчеркивают, что Global Relocation Index является независимым аналитическим проектом и не связан с коммерческими интересами.
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