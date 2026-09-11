Лучшего наставника молодых полицейских выбрали в Акмолинской области

В Акмолинской области определили лучшего наставника молодых сотрудников полиции. Им стал начальник отдела общественной безопасности отдела полиции Ерейментауского района Ерназар Тасимов.

Итоги подвели в рамках ежегодного областного слета молодых сотрудников полиции.

Кто стал лучшим наставником

Ерназар Тасимов на протяжении нескольких месяцев помогал своему подопечному – старшему государственному автоинспектору Ансагану Хара – адаптироваться к службе, пройти первоначальную подготовку и закрепить полученные знания на практике.

Для Тасимова это первый опыт наставничества. По итогам работы его признали лучшим наставником молодых сотрудников полиции в регионе.

В качестве награды ему вручили диплом, вымпел и тематическую статуэтку.

Как прошел слет

Ежегодный слет объединил молодых сотрудников полиции, которые только начинают служебный путь, и их наставников.

В ходе мероприятия отмечалось, что наставник помогает молодому сотруднику адаптироваться к службе, передает профессиональные знания и практические навыки, а также помогает формировать ответственное отношение к служебным обязанностям.

С началом профессионального пути молодых полицейских поздравил заместитель начальника Департамента полиции Аслан Кызбикенов. Он призвал сотрудников соблюдать требования Присяги, повышать профессиональный уровень и ответственно выполнять служебные обязанности.

Благодарственные письма также получили родители молодых сотрудников полиции.

Слет завершился праздничным концертом с участием вокальной группы Департамента полиции, а также участников и победителей областного смотра художественной самодеятельности.