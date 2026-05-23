Лучшие бойцы МЧС встретились в Туркестане
Сегодня 2026, 02:35
99Фото: МЧС РК
В Туркестанской области завершился III турнир по рукопашному бою на Кубок министра по ЧС РК.
В соревнованиях приняли участие сотрудники МЧС со всех регионов страны. В течение двух дней спортсмены демонстрировали силу, выносливость и высокий уровень подготовки.
Победителем командного зачёта стала Туркестанская область. Второе место заняла Карагандинская область, третье – Алматы.
По итогам турнира Алина Гарап завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг. Также грамотами МЧС отмечены Актанов Буркит и Байназар Нурсултан.
