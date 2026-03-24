Лучшие экологические проекты молодежи выбрали в Акмолинской области
На рассмотрение жюри было представлено 25 проектов.
Сегодня 2026, 19:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:34Сегодня 2026, 19:34
Фото: Министерство просвещения РК
В Акмолинской области подвели итоги областного этапа экоконкурса инновационных идей и решений «Bolashaq Start», направленного на поддержку экологических инициатив среди учащихся, передает BAQ.KZ.
Конкурс стал площадкой для презентации «зеленых» проектов и формирования экологической культуры у молодежи. Всего на рассмотрение жюри было представлено 25 проектов, из которых 13 лучших вышли в финал.
Финалисты представили экспертам свои разработки и практические решения, направленные на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Участники защищали проекты, предлагая инновационные подходы к решению экологических проблем.
Организаторы отмечают, что подобные инициативы помогают развивать у молодого поколения ответственное отношение к природе, а также стимулируют создание и реализацию экологических проектов в регионе.
