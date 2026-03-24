В Акмолинской области подвели итоги областного этапа экоконкурса инновационных идей и решений «Bolashaq Start», направленного на поддержку экологических инициатив среди учащихся, передает BAQ.KZ.

Конкурс стал площадкой для презентации «зеленых» проектов и формирования экологической культуры у молодежи. Всего на рассмотрение жюри было представлено 25 проектов, из которых 13 лучших вышли в финал.

Финалисты представили экспертам свои разработки и практические решения, направленные на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Участники защищали проекты, предлагая инновационные подходы к решению экологических проблем.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы помогают развивать у молодого поколения ответственное отношение к природе, а также стимулируют создание и реализацию экологических проектов в регионе.