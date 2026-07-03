Лучшие лучники страны встретились на турнире в ВКО
Республиканский турнир по стрельбе из лука «Ұлы дала мергені – 2026» проходит в Восточном Казахстане.
Вчера 2026, 23:34
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Вчера 2026, 23:34Вчера 2026, 23:34
146Фото: Акимат ВКО
На центральном стадионе города Зайсан состоялась торжественная церемония открытия республиканского турнира по стрельбе из лука среди взрослых «Ұлы дала мергені – 2026».
В масштабном спортивном мероприятии принимают участие лучшие лучники из 12 областей Казахстана.
В рамках торжественного открытия были вручены специальные награды. Благодарственными отмечены спортсмены и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие этого вида спорта в регионе. Кроме того, участникам вручены памятные нагрудные знаки Зайсанского района.
Турнир по национальному виду спорта продолжается.
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