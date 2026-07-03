Лучшие лучники страны встретились на турнире в ВКО

На центральном стадионе города Зайсан состоялась торжественная церемония открытия республиканского турнира по стрельбе из лука среди взрослых «Ұлы дала мергені – 2026».

В масштабном спортивном мероприятии принимают участие лучшие лучники из 12 областей Казахстана.

В рамках торжественного открытия были вручены специальные награды. Благодарственными отмечены спортсмены и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие этого вида спорта в регионе. Кроме того, участникам вручены памятные нагрудные знаки Зайсанского района.

Турнир по национальному виду спорта продолжается.