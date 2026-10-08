Лучшие спектакли и актеров наградили на фестивале «ТЕАТР ALL» в Астане

В Астане завершился IV Международный театральный фестиваль «ТЕАТР ALL», посвященный 75-летию актрисы Меруерт Утекешевой. В нем участвовали театры из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Главный приз в номинации «Лучшая постановка» получил спектакль «Ұлпан» Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

Лучшим актерским ансамблем признали коллектив спектакля «Жамиля» Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой.

Награду за лучшую режиссуру получила Дина Жумабаева за спектакль «Той» Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.

Лучшим актером стал Аян Утепберген за роль Шакарима в спектакле «Шәкәрім». Награду за лучшую женскую роль получила Полина Харламова, сыгравшая Анни в постановке «Сотворившая чудо, или Что такое любовь?».

Приз за лучший актерский дуэт достался Нодиру Мухаммаджонову и Хуснии Турамуротовой за роли Лейли и Меджнуна.

За лучшую сценографию наградили Каната Максутова за спектакль «Анна Каренина. Страницы романа», а за лучшую музыку – Батырхана Сабыра за постановку «Выстрел на перевале Караш».

Также жюри вручило специальные призы имени известных казахстанских актеров. Нуржан Бейсбеков получил приз имени Асанали Ашимова за роль Макбета, Гулдана Кошербаева – приз имени Хадиши Букеевой, Зия Ага – приз имени Кумана Тастанбекова.

Приз имени Меруерт Утекешевой получила Акмарал Танабаева за роль Анны Карениной.

Кроме того, награды вручили за лучшую хореографию, новое имя в режиссуре и лучшие эпизодические роли.

Фестиваль объединил театральные коллективы из разных регионов Казахстана и зарубежных стран.