В Астане завершился Astana Hub Battle 2025 - крупнейший инновационный конкурс Центральной Азии. Финал этого года вошёл в историю: впервые сразу шесть стартапов были признаны победителями. Каждая команда получила грант в размере 25 тысяч долларов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Победители и их проекты:

• В номинации Ticket to the Future победила команда Moon.AI, разработавшая операционную систему на базе искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса. Решение позволяет хранить корпоративные данные и выполнять функции "цифрового сотрудника", доступного 24/7.

• Лучшим социальным стартапом стала платформа WeGlobal.AI. Она помогает школьникам с профориентацией и обеспечивает психологическую поддержку при помощи ИИ.

• Специальную награду партнёров получил проект Mirai Tech - команда создала носимые сенсоры на базе искусственного интеллекта для спорта и реабилитации.

• Грант от "Казахтелекома" достался платформе MacDent, предназначенной для стоматологических клиник и медицинских центров.

• В номинации Открытие года победил стартап MindShield - мобильное приложение и браслет для ранней диагностики болезни Паркинсона.

• Специальный приз "Экспоненциальный рост" от Павла Дурова получил проект TrustExam, разработавший систему против списывания на экзаменах.

Организаторы отмечают, что результаты конкурса стали серьёзным стимулом для всей региональной инновационной экосистемы. Победители не только подтвердили высокий уровень технологических решений, но и показали, что Казахстан и Центральная Азия могут формировать конкурентоспособное цифровое будущее.