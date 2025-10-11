Лучшие всадники будут соревноваться на Чемпионате республики в Алматинской области
Вчера, 17:00
6
С 17 по 19 октября на базе "Almaty Horse & Polo Club" в Алматинской области состоится Чемпионат Республики Казахстан по выездке, передаёт BAQ.KZ.
Чемпионат продлится три дня и будет организован по нескольким категориям:
· Дети
· Юноши
· Юниоры
· Молодые лошади
· Взрослые спортсмены
В программу включены тесты FEI.
Лучшие всадники страны продемонстрируют свое мастерство в рамках чемпионата и подарят зрителям эстетическое удовольствие, красоту и грацию.
