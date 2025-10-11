  • 12 Октября, 14:54

Лучшие всадники будут соревноваться на Чемпионате республики в Алматинской области

Вчера, 17:00
Вчера, 17:00
6

С 17 по 19 октября на базе "Almaty Horse & Polo Club" в Алматинской области состоится Чемпионат Республики Казахстан по выездке, передаёт BAQ.KZ.

Чемпионат продлится три дня и будет организован по нескольким категориям:

·  Дети 

·  Юноши

·  Юниоры

·  Молодые лошади 

·  Взрослые спортсмены

В программу включены тесты FEI.

Лучшие всадники страны продемонстрируют свое мастерство в рамках чемпионата и подарят зрителям эстетическое удовольствие, красоту и грацию.

