Лучших айтыскеров страны наградили в Астане
В мероприятии приняли участие 14 акынов со всех регионов страны.
17–18 октября в зале Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялся республиканский айтыс под названием "Адамзаттың бәрін сүй!", передаёт BAQ.KZ.
В мероприятии приняли участие 14 акынов со всех регионов страны. На церемонии открытия с приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков, который огласил поздравительное письмо министра Аиды Балаевой.
"Айтыс — это зеркало духовного облика нашего народа, священное искусство, дошедшее до нас сквозь века. Бережное отношение к нему, возрождение в духе нового времени и передача молодому поколению - наша общая задача. Министерство культуры и информации ежегодно реализует масштабные проекты, направленные на популяризацию национального искусства и сохранение преемственности традиций. Пусть достижения нашей страны и устремлённость народа к светлому будущему станут вдохновением для сегодняшнего айтыса", - говорится в письме.
По итогам двухдневного итогового айтыса главная награда и звание обладателя "Алтын домбыра" завоевал Айбек Калиев, которому был вручен сертификат на квартиру в Астане. Первое место занял Бексултан Орынбасар, второе место разделили Нурбол Жауынбаев и Серик Куанган, а третье - Мейрбек Султанхан и Дидар Ками.
Кроме того, акыны, проявившие особое мастерство в финальном туре, были отмечены специальными наградами.
